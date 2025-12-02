Green Game | per la provincia di Padova scende in campo l’IIS JF Kennedy di Monselice

Padovaoggi.it | 2 dic 2025

Green Game, il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, è pronto a ripartire con la sua 13ª edizione, trasformando ancora una volta la raccolta differenziata e lasostenibilità ambientale in un'appassionante sfida a squadre. Il format. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

