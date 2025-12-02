Grazie a un' equipe di Napoli diventa mamma a 44 anni con i propri ovociti dopo due tentativi falliti
F.M., 44 anni, residente a Milano, è diventata mamma della piccola Lidia dopo aver superato due tentativi falliti di fecondazione assistita eseguiti in un centro di Pma milanese. Alla donna era stata proposta la fecondazione eterologa, considerata l’età e le scarse possibilità di successo. Una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
