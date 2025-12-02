Grande successo per il ' Microchip Day' Contributo alla lotta contro il randagismo | FOTO

Un’iniziativa che unisce tutela degli animali, educazione civica e senso di comunità ha riscosso un successo straordinario a Lusciano: il Microchip Day, tenutosi il 30 novembre 2025 presso il Dog Park di via Martiri di Nassirya, ha visto la partecipazione entusiasta di cittadini e famiglie con i. 🔗 Leggi su Casertanews.it