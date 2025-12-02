Grande Raduno Bandistico ANBIMA APS Campania al Teatro Romano di Benevento
Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 7 dicembre 2025 si rinnova l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. All’interno di questa giornata di valorizzazione del patrimonio culturale, il Teatro Romano di Benevento ospiterà dalle 10:00 alle 13:00 il Grande Raduno Bandistico ANBIMA APS Campania. L’iniziativa, promossa dal Teatro Romano di Benevento in collaborazione con ANBIMA APS Campania e con la partecipazione di ANBIMA Nazionale, riunirà ben cinque complessi bandistici (Nuova Arte 2 APS di Airola, Gran Concerto Bandistico di Lacedonia, Nuova Banda Città di Molinara APS, Associazione Musicale Giacomo Puccini APS di Pietramelara, Gran Concerto Bandistico Città di Sturno) rappresentativi delle circa quaranta unità di base presenti sul territorio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
