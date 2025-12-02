Il Grande Fratello Vip si farà. Dopo settimane di indiscrezioni Mediaset ha confermato il ritorno del reality show, che appare nei palinsesti del 2026. E Alfonso Signorini, diventato col tempo volto del programma, ha già preparato il cast di personaggi famosi, pronto a sorprendere il pubblico. Il Grande Fratello Vip 2026 si farà a marzo. Dopo settimane di indiscrezioni, il Grande Fratello Vip scalda i motori: la nuova edizione si farà. Andrà in onda a marzo 2026, come rivelano i palinsesti ufficiali Mediaset condivisi da Bubinoblog. L’obiettivo è sorprendere e tornare un po’ ai fasti delle prime edizioni, quando c’erano davvero personaggi famosi e dinamiche che creavano un certo interesse. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip torna a marzo, Alfonso Signorini ha chiuso il cast