Grande Fratello Vip Signorini svela | Cast chiuso potrebbe dare grandi soddisfazioni

Confermata la nuova edizione del Grande Fratello Vip? Cosa ha detto Alfonso Signorini. Si continua a parlare della nuova edizione del Grande Fratello condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini, si farà? Ad oggi manca ancora l'ufficialità, stando ai rumors potrebbe saltare ma ancora non si sa nulla con certezza. Alfonso Signorini nello studio del GF (Screen Mediaset Infinity) Intanto, il noto conduttore ha fatto sapere che il cast è al completo, ha però ammesso che nemmeno lui sa con certezza se il reality andrà in onda oppure no. Intervistato dal Corriere della Sera ha svelato: "Se tornerà il Grande Fratello? Vorrei saperlo anch'io! Abbiamo chiuso il cast, siamo molto soddisfatti, potrebbe dare grandi soddisfazioni.

