Grande Fratello sondaggio ultim’ora eliminati semifinale | Simone Domenico Rasha Francesca

Nuovo televoto del Grande Fratello e nuovo sondaggio, con aggiornamenti dell’ultima ora ogni giorno. Ci saranno ben due eliminati nella prossima puntata, in onda lunedì 8 dicembre 2025. Mentre alcuni dei concorrenti in sfida sono finiti al televoto con le nomination, Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio sono presenti a causa del provvedimento preso dalla produzione. Con la semifinale e la finale alle porte, le cose si fanno dure. Insieme ai due gieffini, sono attualmente in sfida Francesca Carrara e Rasha Younes. Qui di seguito, a fine articolo, trovate il nostro sondaggio, nel quale è possibile aggiornarsi su chi gli altri telespettatori stanno salvando e indicare ciò che voi state facendo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Grande Fratello sondaggio ultim’ora, eliminati semifinale: Simone, Domenico, Rasha, Francesca

