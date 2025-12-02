Grande Fratello Simona Ventura annuncia la data della finale | 4 concorrenti puniti
La puntata del 1° dicembre 2025 del Grande Fratello ha avuto inizio in maniera particolare. Simona Ventura ha detto basta, anche se in realtà è la produzione a fare la voce grossa. Mediaset ha deciso di prendere dei provvedimenti nei confronti di più concorrenti. La padrona di casa ne ha poi approfittato per annunciare la fine del reality. Quando finisce il Grande Fratello. È tempo che tutti si prendano le responsabilità delle proprie azioni. Lo dice Simona Ventura al suo ingresso in studio. Spiega che il Grande Fratello ha deciso di prendere dei duri provvedimenti, in seguito a degli episodi avvenuti nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Dilei.it
