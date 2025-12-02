Grande Fratello Scuderi fuori e Jonas vola in finale | la Casa cambia volto nella notte delle percentuali

La puntata del Grande Fratello del 1 dicembre ha ridisegnato gli equilibri della Casa con l'eliminazione di Mattia Scuderi e la proclamazione di Jonas Pepe come secondo finalista. Un televoto rapido e decisivo ha separato i due concorrenti di pochi decimi, confermando la forza di Jonas e chiudendo senza appello il percorso di Mattia in uno dei momenti più delicati della stagione. L'atmosfera, già tesa a pochi giorni dalla finale, si è caricata ulteriormente durante le nomination, che hanno portato quattro concorrenti in zona rischio e aperto nuovi fronti nella dinamica del gruppo. La serata è scivolata tra reazioni a caldo, bilanci personali e un racconto più intimo che ha avuto come protagonista Omer Elomari, tornato a parlare della sua infanzia in Siria.

