Grande Fratello riassunto puntata 1 dicembre 2025 | chi è il secondo finalista e chi è al televoto

L'edizione 2025 del Grande Fratello sta conoscendo le sue battute finali e con la puntata numero 11, andata in onda lunedì 1 dicembre, si è scritto un nuovo capitolo che avvicina alla finale di lunedì 15 dicembre. I telespettatori, infatti, hanno conosciuto il secondo finalista, frutto del. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Domenico, Francesca, Rasha e Simone #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Dopo quanto accaduto con Domenico e Simone, arriva il provvedimento di Grande Fratello. #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello, riassunto puntata 1 dicembre 2025: chi è il secondo finalista e chi è al televoto - Nel corso della puntata di lunedì 1 dicembre il pubblico ha conosciuto il nome del secondo finalista del reality ... today.it scrive

Grande Fratello (1 dicembre), cosa è successo: Jonas trionfa, Omer in lacrime e Simona Ventura furiosa. Chi è in nomination - Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello del 1 dicembre 2025: risultato del televoto, nomination, secondo finalista e chi è stato eliminato. Come scrive libero.it

Grande Fratello, riassunto puntata 24 novembre: chi è il primo finalista e chi è al televoto dal doppio esito - Nella puntata di lunedì 24 novembre è stato proclamato il primo finalista dell'edizione 2025 del Grande Fratello ... today.it scrive

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 1 dicembre - Oggi, lunedì 1 dicembre, in onda in prima serata su Canale 5,l'undicesimo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura con Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Secondo comingsoon.it

Grande Fratello: DIRETTA dell'undicesima puntata di lunedì 1°dicembre - Questa sera, lunedì 1°dicembre, il Grande Fratello torna con la sua undicesima puntata. Scrive msn.com

Il Grande Fratello 2025: Riassunto e Curiosità della Nona Puntata - Rivivi le emozioni travolgenti e i colpi di scena imperdibili della nona puntata del Grande Fratello 2025, esplorando le nuove dinamiche e le sorprese che hanno caratterizzato questo episodio entusias ... Segnala notizie.it