Grande Fratello pagelle 11ª puntata | il rispetto per le donne a parole 4Omer incontra il fratello 8
Il provvedimento per Simone e Domenico lascia l'amaro in bocca, Rasha già gelosa di Dolce e Omer per la prima volta davvero felice: cosa è successo nell'undicesima puntata del Grande Fratello, ieri sera su Canale 5. Le nostre pagelle Con la casa di Cinecittà che ancora pullula di concorrenti, il Grande Fratello si avvia già verso la conclusione. Quella di lunedì prossimo sarà infatti la semifinale, con i concorrenti che hanno già addobbato l'albero ma non mangeranno il panettone. La 19esima edizione del reality di Canale 5 infatti, si concluderà lunedì 15 dicembre: un'edizione breve, com'era stato annunciato, ma dato che gli ascolti sono quelli che sono, persino più breve dei canonici 100 giorni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Dal nuovo confronto tra Domenico e Valentina alla proclamazione del secondo finalista: rivivi le emozioni dell’undicesima puntata di #GrandeFratello su Mediaset Infinity! - facebook.com Vai su Facebook
Dal nuovo confronto tra Domenico e Valentina alla proclamazione del secondo finalista: rivivi le emozioni dell’undicesima puntata di #GrandeFratello su Mediaset Infinity! Vai su X
Grande Fratello, le pagelle: Dolce attira la gelosia di Rasha (8), Domenico incommentabile (4), il provvedimento fasullo di Simone e Francesca (3) - Grande Fratello, le pagelle: ci si avvicina sempre di più alla finale dell'edizione condotta da Simona Ventura. Secondo corriereadriatico.it
Grande Fratello, pagelle 11ª puntata: il rispetto per le donne a parole (4),Omer incontra il fratello (8) - Il provvedimento per Simone e Domenico lascia l'amaro in bocca, Rasha già gelosa di Dolce e Omer per la prima volta davvero felice: cosa è successo nell'undicesima puntata del Grande Fratello, ieri se ... Si legge su movieplayer.it
Pagelle Grande Fratello 1 dicembre: Domenico e Valentina urlano di nuovo, Francesca e Simone si arrampicano sugli specchi - Le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 1 dicembre danno conto di un programma che annaspa verso la finale cercando disperatamente di far resuscitare dinamiche o ... Riporta quotidiano.net
Grande Fratello, le pagelle dell’ottava puntata (17 novembre) - Promossi e bocciati della puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre: Carlotta on fire, Grazia furba e la storia di Giulia ... Si legge su libero.it