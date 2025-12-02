Grande Fratello pagelle 11ª puntata | il rispetto per le donne a parole 4Omer incontra il fratello 8

Il provvedimento per Simone e Domenico lascia l'amaro in bocca, Rasha già gelosa di Dolce e Omer per la prima volta davvero felice: cosa è successo nell'undicesima puntata del Grande Fratello, ieri sera su Canale 5. Le nostre pagelle Con la casa di Cinecittà che ancora pullula di concorrenti, il Grande Fratello si avvia già verso la conclusione. Quella di lunedì prossimo sarà infatti la semifinale, con i concorrenti che hanno già addobbato l'albero ma non mangeranno il panettone. La 19esima edizione del reality di Canale 5 infatti, si concluderà lunedì 15 dicembre: un'edizione breve, com'era stato annunciato, ma dato che gli ascolti sono quelli che sono, persino più breve dei canonici 100 giorni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, pagelle 11ª puntata: il rispetto per le donne a parole (4),Omer incontra il fratello (8)