Grande Fratello Mattia Scuderi eliminato e Jonas finalista | quattro concorrenti in nomination

Nella puntata del 1 dicembre del Grande Fratello, Mattia Scuderi è stato eliminato definitivamente dalla Casa. Jonas Pepe è stato eletto secondo finalista. In nomination quattro concorrenti: Domenico, Francesca, Rasha e Simone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook

Dopo quanto accaduto con Domenico e Simone, arriva il provvedimento di Grande Fratello. #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello, Mattia Scuderi eliminato e Jonas finalista: quattro concorrenti in nomination - Nella puntata del 1 dicembre del Grande Fratello, Mattia Scuderi è stato eliminato definitivamente dalla Casa. Riporta fanpage.it

“Ho sentito un crac”: concorrente del Grande Fratello lascia la Casa, il video dell’incidente - Mattia Scudieri costretto a lasciare la Casa dopo un brutto incidente in giardino: il video ha mandato il web in tilt. donnaglamour.it scrive

Grande Fratello, caviglia rotta per un concorrente? Ecco cosa è successo nella casa! - Grande Fratello, apprensione per Mattia Scuderi: infortunio inaspettato durante una partita in Casa Momenti di tensione nella Casa del Grande ... Riporta tuttosulgossip.it

“Devo portare tutore e stampelle” ecco il risultato di quanto accaduto al Grande Fratello - Grande Fratello, paura nel pomeriggio: Mattia Scuderi rientra in Casa dopo il brutto infortunio alla caviglia Momenti di apprensione nella ... Lo riporta tuttosulgossip.it

Mattia del Grande Fratello in ospedale: cosa è successo e come sta - Questa sera saranno decretati il secondo finalista del reality show di Canale 5 e un nuovo eliminato. Segnala msn.com

Perché Mattia Scuderi ha lasciato il Grande Fratello 2025: infortunio e stampelle, cosa è successo – VIDEO - Mattia Scuderi ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello 2025 dopo un infortunio durante una partita di pallavolo. Segnala gay.it