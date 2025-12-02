Grande Fratello Jonas finalista e Mattia eliminato Quattro concorrenti al televoto con doppia eliminazione

Jonas conquista il secondo posto in finale. Mattia abbandona la Casa dopo un televoto combattuto. Le nomination si infiammano con due punizioni severe e l'ingresso di Dolce Dona che promette una settimana movimentata. Ieri, lunedì 1 dicembre, su Canale 5 è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello. Nel corso della serata Simona Ventura ha letto il verdetto del televoto, caratterizzato da un doppio esito: Jonas Pepe è diventato il secondo finalista del programma, mentre Mattia Scudieri è stato eliminato. La conduttrice ha inoltre confermato che le luci della Casa si spegneranno il 15 dicembre, data della finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Jonas finalista e Mattia eliminato. Quattro concorrenti al televoto con doppia eliminazione

