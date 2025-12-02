Grande Fratello chi è il concorrente eliminato e chi va in finale invece

News tv. Il Grande Fratello si conferma ancora una volta un palcoscenico di emozioni e colpi di scena, soprattutto in una puntata – l’undicesima e terzultima della stagione – che ha visto la tensione salire fin dai primi istanti. Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e con la presenza di Sonia Bruganelli, ha guidato una serata densa di dinamiche e confronti. Il pubblico, coinvolto e attento, ha seguito ogni mossa dei concorrenti mentre il televoto veniva chiuso in apertura, dopo un rapido aggiornamento sulle condizioni di Mattia Scudieri, vittima di un infortunio poi rivelatosi solo una distorsione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Grande Fratello, chi è il concorrente eliminato e chi va in finale invece

Scopri altri approfondimenti

Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook

Dopo quanto accaduto con Domenico e Simone, arriva il provvedimento di Grande Fratello. #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello, eliminato e secondo finalista: sondaggi dell’undicesima puntata. La decisione del pubblico - Il televoto dell'undicesima puntata è a doppio esito: un concorrente lascia la Casa e un altro vola direttamente in finale. msn.com scrive

Grande Fratello, in arrivo una nuova concorrente dal Big Brother Vip del Kosovo: ecco chi è Dolce - Nella puntata di ieri sera, Simona Ventura ha annunciato l'arrivo in Italia nella Casa del Grande Fratello di una concorrente proveniente dal Big Brother Vip del Kosovo. comingsoon.it scrive

Grande Fratello, chi sarà il secondo finalista tra Omer Elomari, Jonas, Grazia Kendi e Mattia? Ecco cosa dicono i sondaggi - Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Segnala comingsoon.it

Francesca Carrara lascia il Grande Fratello, i motivi dell’uscita della concorrente dalla Casa - Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello per motivi familiari. Si legge su fanpage.it

Cristina Plevani, da concorrente a opinionista: “Penso a come ero e a come ci sono arrivata. Una cosa è certa, so vincere reality” - L’attuale opinionista del Grande Fratello – insieme a Floriana Secondi e Ascanio Pacelli –, in quest’ultima edizione condotta ... Segnala ilgiorno.it

Chi è Omar Benabdallah, modello e nuovo concorrente del Grande Fratello 2025 - Omar Benabdallah ha 27 anni, vive a Pistoia e ha origini marocchine ed è un modello di professione. Lo riporta fanpage.it