Grande Fratello Ascanio interviene e prende provvedimenti

Grande Fratello, Ascanio interviene dopo gli insulti rivolti ai figli: l’opinionista interviene e prende provvedimenti. Nella Casa del Grande Fratello le ultime ore sono state tutt’altro che tranquille. Ascanio, tra gli opinionisti del reality show più discussi di questa edizione, è finito al centro di una vicenda. Leggi anche Sanremo 2026: in arrivo una squalifica? Cosa sta accadendo Stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip, i figli di Ascanio sarebbero stati insultati e a prendere posizione è stato l’opinionista del programma. Una signora ha scritto: “Sei un personaggio “pubblico” diciamo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, Ascanio interviene e prende provvedimenti

Scopri altri approfondimenti

Grande Fratello. . Giulia su Domenico: “Non mi piace come si comporta” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/La-rabbia-di-Giulia - facebook.com Vai su Facebook

Benedetta a Domenico: “Chi può mettere fine questa storia siamo noi” #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Benedetta-e-Do… Vai su X

Grande Fratello, Ascanio interviene e prende provvedimenti - Grande Fratello, Ascanio interviene dopo gli insulti rivolti ai figli: l’opinionista interviene e prende provvedimenti ... Secondo 361magazine.com

Grande Fratello, la risposta durissima di Ascanio Pacelli agli insulti sui figli: "Hai vinto una denuncia" - Insultano i figli di Ascanio Pacelli dopo il suo intervento al Grande Fratello: scoppia il caso, e lui annuncia la denuncia ... Riporta comingsoon.it

«I tuoi figli sono drogati», Ascanio Pacelli insultato e offeso: l’opinionista del GF è pronto a denunciare - Ascanio Pacelli è stato insultato da una utente sui social: l'opinionista del Grande Fratello ha deciso di passare alle vie legali. Segnala donnapop.it

Ascanio Pacelli sbotta dopo gli insulti ai figli - Ascanio Pacelli sbotta dopo gli insulti ai figli Grande Fratello, insultano i figli di Ascanio Pacelli e lui minaccia denunce ... Da ilvicolodellenews.it

"Sei solo un cog**one", poi le parole sui figli. Ascanio Pacelli su tutte le furie e minaccia denunce - L'opinionista del Grande Fratello ha risposto a una persona che lo ha offeso, e ha offeso anche i suoi figli, in alcuni messaggi su Instagram ... Secondo today.it

Grande Fratello, retroscena clamoroso: Ascanio Pacelli racconta perché lui e le opinioniste non intervengono - Ascanio Pacelli è uno degli opinionisti del Grande Fratello, insieme a Cristina Plevani e Floriana Secondi. Lo riporta ilvicolodellenews.it