Grande Fratello 2025 Simone e Domenico sotto accusa | le scuse di Francesca e Benedetta | Video Mediaset

Durante la diretta dell’undicesima puntata del Grande Fratello 2025 arriva un momento importante, Simona Ventura si collega con la Casa per parlare con Simone e Domenico. Grande Fratello 2025, Simone, Francesca e Domenico. Nella casa del Grande Fratello 2025 arriva un provvedimento per Simone responsabile di alcune frasi inaccettabili pronunciate in giardino nei confronti di Dolce, la concorrente del Grande Fratello Kosovo. Il giovane concorrente si è lasciato andare a commenti forti tra le risate della mamma Francesca, di Domenico e Benedetta. “ Mi dispiace, entriamo nel Grande Fratello e cerchiamo di essere noi stessi” – cerca di difendersi Simone, mentre Domenico precisa “ è una settimana che si parlava dell’ingresso di Dolce ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Simone e Domenico sotto accusa: le scuse di Francesca e Benedetta | Video Mediaset

