Grande Fratello 2025 pagelle 1 dicembre | Simone e Francesca Jonas e Omer

La puntata del 1° dicembre del Grande Fratello è stata un mix di emozioni, colpi di scena e momenti che faranno discutere ancora a lungo. Ecco le pagelle complete, con giudizi e riflessioni sui protagonisti della serata. Jonas secondo finalista: scelta giusta. Voto 7,5. Partiamo dal risultato più importante: Jonas conquista il secondo posto in “Paradiso”, diventando così il secondo finalista ufficiale. Pur non avendo sempre apprezzato il suo modo di giocare, va detto che Jonas è — a tutti gli effetti — un giocatore. E ha saputo giocare bene. Nel bene e nel male, è stato uno dei principali motori delle dinamiche del reality, insieme a Omer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Grande Fratello 2025, pagelle 1 dicembre: Simone e Francesca, Jonas e Omer

