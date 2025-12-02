Grande Fratello 2025 l’ingresso di Dolce Dona dal Big Brother Kosovo | Video Mediaset

Ci siamo: Dolce Dona dal Big Brother Kosovo fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2025. Grande Fratello 2025, Dolce Dona entra nella casa. Arriva dal Big Brother Kosovo la nuova ospite temporanea del Grande Fratello: Dolce Dona. Trenta anni, albanese, è cresciuta in Italia dopo esservi arrivata da bambina insieme ai genitori, motivo per cui parla un italiano impeccabile. Non sarà una concorrente ufficiale, ma rimarrà nella Casa per alcuni giorni, quanto basta per mettere alla prova gli equilibri del gruppo. « Sono qui perché mi hanno invitata, non per creare problemi », ha dichiarato al suo ingresso, accolto dalla coreografia dei casalinghi e delle casalinghe “freezati”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, l’ingresso di Dolce Dona dal Big Brother Kosovo | Video Mediaset

News recenti che potrebbero piacerti

Grande Fratello. . La notizia dell'arrivo di Dolce ha scatenato la Casa... #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Domenico: “Io e Benedetta abbiamo costruito un rapporto bellissimo” #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 1 dicembre? | Video Mediaset - Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 1 dicembre 2025? Lo riporta superguidatv.it

Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di lunedì 1 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna il Grande Fratello 2025 con una nuova imperdibile puntata: chi sarà eliminato e chi sarà finalista? Come scrive superguidatv.it

Eliminato Grande Fratello 2025, puntata 1° dicembre/ Grazia e Mattia i più a rischio: chi torna a casa - Chi è il nuovo eliminato del Grande Fratello 2025: a rischio, nella puntata dell'1° dicembre, sono Grazia e Mattia. Riporta ilsussidiario.net

Grande Fratello, televoto e secondo finalista: Le anticipazioni del 1º dicembre - Confronti, sorprese, il gesto definitivo di Valentina, Benedetta e Domenico, il televoto al Grande Fratello 2025. Lo riporta msn.com

Stasera al “Grande Fratello 2025” un doppio verdetto scuoterà gli equilibri della Casa - Valentina Piscopo, la compagna di Domenico che in teoria l'avrebbe lasciato, oggi torna di nuovo protagonista per fare un gesto annunciato come definitivo. Segnala iodonna.it

Grande Fratello 2025, puntata 1° dicembre 2025/ Diretta, eliminato e finalista: la scelta di Donatella - Grande fratello 2025 torna in onda oggi con una puntata ricca di colpi di scena con la scelta di Donatella, l'arrivo di Dolce in studio e un provvedimento. Secondo ilsussidiario.net