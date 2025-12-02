Grande Fratello 2025 l’epilogo finale tra Domenico Valentina e Benedetta | Video Mediaset

Al Grande Fratello 2025 si torna a parlare del “triangolo” tra Domenico, Benedetta e Valentina. Nella casa di Cinettà, Domenico e Benedetta si sono nuovamente riavvicinati e questa sera è giunto il momento dell’epilogo. Grande Fratello 2025, Benedetta e Domenico nuovamente complici. Si parla di Domenico e Benedetta al Grande Fratello 2025. I due si sono nuovamente avvicinati al punto che, anche nella casa, si parla di un loro possibile interesse. “ Benedetta per me è una persona fondamentale ” – confessa Domenico – “ mi trovo anche io in difficoltà, ma lo ripeto oltre l’amicizia non c’è nulla ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, l’epilogo finale tra Domenico, Valentina e Benedetta | Video Mediaset

