Grande Fratello 2025 la dura storia di Omer e l’incontro con il fratello | Video Mediaset

Un momento di grande emozione al Grande Fratello 2025 con la dura storia di Omer che racconta di aver vissuto gli orrori della guerra. Omer al Grande Fratello 2025: “ho vissuto la guerra e visto la morte”. Omer si è lasciato andare nella casa del Grande Fratello 2025 raccontando la sua difficile storia. Il concorrente di origini siriane racconta di aver vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra. Un racconto forte che commuove tutti, Simona Ventura compresa che precisa: “ Omer u hai convissuto con la guerra e con la morte, solo i nostri nonni ricordano momenti così drammatici, ma tu sei arrivato nel cuore di tutti noi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, la dura storia di Omer e l’incontro con il fratello | Video Mediaset

