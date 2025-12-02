Grande Fratello 2025 Jonas incontra la mamma Grazia | sono orgogliosa di te | Video Mediaset

Al Grande Fratello 2025 Jonas riabbraccia la mamma Grazia. Una sorpresa che scalda il cuore a due settimane dalla finale. Jonas e l’incontro con la mamma Grazia al Grande Fratello 2025. Una bella sorpresa per Jonas al Grande Fratello 2025. Il concorrente in mistery room incontra la mamma Grazia dopo due mesi. “Sono felice di vederti, ma soprattutto di riabbracciarti. Non piangere, ci manchi tanto a casa anche perchè la tua presenza si sente anche se sei in silenzio. Sono molto orgogliosa, hai portato tutta la tua sensibilità, riesci a cogliere il lato positivo in tutte le situazioni, riesci a credere in te stesso quando tutti sono contro di te. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Jonas incontra la mamma Grazia: “sono orgogliosa di te” | Video Mediaset

