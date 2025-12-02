Grande Fratello 2025 il confronto tra le coppie Jonas e Anita e Omer e Rasha | Video Mediaset
Al Grande Fratello 2025 è tempo di confronti tra le due coppie nate all’interno della casa: si tratta di Jonas e Anita e Omer e Rasha. Tra gelosie, parole non dette e verità. Questione di feeling al Grande Fratello 2025 tra le coppie. Un filmato riaccende alcuni dubbi tra le coppie della casa del Grande Fratello 2025: da un lato la coppia Omer e Rasha e dall’altro Jonas e Anita. “ I dubbi ritornano fuori. Era tornati fuori ancor prima di quel messaggio, visti al futuro fuori. Quel messaggio non mi ha fatto piacere, non è che in questi giorni non faccia finta di niente, non guardo ed osservo. Adesso vedendo che anche Omer ha detto queste cose allora qualcosa non sta andando ” – precisa Anita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
