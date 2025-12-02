Grande Fratello 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 1 dicembre | Video Mediaset

Nomination Grande Fratello del 1 dicembre 2025 11a puntata. Durante la undicesima puntata del Grande Fratello 2025 immancabile il momento delle nomination. I due concorrenti immuni sono Giulia e Jonas, primi due finalisti a cui si aggiungono Domenico e Simone in nomination dopo un provvedimento del GF. Giulia vota Omer: “ questa settimana abbiamo avuto un rapporto traballante”;. Anita nomina Rasha: “ non mi è piaciuta una frase che ha detto “;. Omer vota Benedetta: “non mi piace una persona che dice ‘ti stimo’ e poi mi nomina”;. Francesca nomina Rasha: “ sono due settimane che è un continuo fare battutine e non la sopporto “;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 1 dicembre | Video Mediaset

