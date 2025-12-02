Grande Fratello 2025 Donatella riabbraccia il marito Andrea | è un angelo | Video Mediaset

Una scelta difficile per Donatella nella casa del Grande Fratello 2025. La concorrente è chiamata a scegliere al pulsantone se incontrare il marito Andrea oppure aggiungere soldi al montepremi finale. Grande Fratello 2025, Donatella riabbraccia il marito Andrea. Al Grande Fratello 2025 Donatella messa dinanzi alla scelta non ha alcun dubbio e decide di incontrare il marito Andrea. E’ la consacrazione di un grande storia d’amore: 31 anni che la coppia ha raccontato in un emozionante video. “ Sono un uomo fortunato, mi ha sopportato e mi ha trasmesso tanta forza per andare avanti ” – dice Andrea abbracciando la sua amata Donatella. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Donatella riabbraccia il marito Andrea: “è un angelo” | Video Mediaset

