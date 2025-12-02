Grande Fratello 2025 chi è il secondo FINALISTA di ieri sera lunedì 1 dicembre 2025? Jonas batte Omer | Video Mediaset

Grande Fratello 2025, chi è il secondo finalista di ieri sera lunedì 1 dicembre 2025? In lizza per il titolo ci sono: Omer, Grazia, Jonas e Mattia. Grande Fratello 2025, Jonas è il secondo finalista. Durante la diretta dell’undicesima puntata è tempo di scoprire il verdetto del secondo concorrente finalista del Grande Fratello 2025. Questa settimana il televoto era duplice: il concorrente meno votato è stato eliminato, mentre il più votato dal pubblico è stato consacrato come il secondo finalista. In lizza al televoto quattro protagonisti della casa: Jonas, Omer, Grazia e Mattia. Simona Ventura durante la puntata si collega con i concorrenti in nomination per comunicare il verdetto del televoto che vede eliminato dalla casa Mattia con solo il 10% delle preferenze. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, chi è il secondo FINALISTA di ieri sera lunedì 1 dicembre 2025? Jonas batte Omer | Video Mediaset

