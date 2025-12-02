Granchio blu serve una deroga alle concessioni dei pescatori
Una deroga per le concessioni temporanee affinché i pescatori di Comacchio possano esercitare l’attività nella zona sanitaria, più conosciuta come zona “C4”, e in altre aree del demanio marittimo della Costa, fino a quando non terminerà l’ emergenza del granchio blu. La richiesta alla Regione, presente il commissario straordinario per il Granchio Blu Enrico Caterino, giunto oggi a Comacchio, parte dal sindaco Pierluigi Negri che in sala consiliare della Residenza Municipale, ha tenuto un incontro in videoconferenza con i vari enti convocati, fra cui i dirigenti della Regione. All’incontro erano presenti in aula i rappresentanti delle cooperative locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Granchio blu, il sindaco in difesa dei pescatori locali: "Serve deroga alle concessioni" Vai su X
A Verona oggi prepariamo una ricetta veloce ma spettacolare: insalata di granchio pronta in 10 minuti! Pochi ingredienti, zero sbatti e un risultato che sa di casa e di freschezza. Da Mix Markt trovi tutto quello che serve per farla perfetta: granchio, mais, verd - facebook.com Vai su Facebook
"Granchio blu, serve una deroga alle concessioni dei pescatori" - Una deroga per le concessioni temporanee affinché i pescatori di Comacchio possano esercitare l’attività nella zona sanitaria, più conosciuta ... Si legge su msn.com
Altri 10 milioni di euro per combattere il granchio blu. E intanto si tenta di bloccarli con le reti di ferro - Altri 10 milioni di euro a sostegno della filiera ittica contro gli effetti del granchio blu, che ha ridotto anche di oltre il 90% gli allevamenti di molluschi, con danni soprattutto nel delta del Po. Riporta gamberorosso.it
Granchio blu, la proposta: “Serve un progetto di pesca intensiva” - Orbetello (Grosseto), 7 settembre 2025 – “Sia mo accanto ai pescatori di Orbetello. Scrive lanazione.it
Granchio blu in Toscana, disastro: “Commissario inadeguato. Servono risposte urgenti” - Orbetello, 29 agosto 2025 – Il granchio blu e la laguna di Orbetello al centro dell’interrogazione presentata dai deputati Pd Antonella Forattini e Marco Simiani, capogruppo in commissione Agricoltura ... Riporta lanazione.it
Onde sonore anti granchio blu: quando potranno usarle i pescatori - “Tutto ok”, le sue parole, il pollice alto in direzione di Giacomo Perazzolo, tecnico, e Virginio Mantovan, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Granchio blu, l'obiettivo è usarlo anche per scopi farmaceutici - È quanto emerso nell'incontro di lunedì a Rovigo promosso da Confindustria Veneto Est per fare il punto sullo stato di ... ilgazzettino.it scrive