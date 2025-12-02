Una deroga per le concessioni temporanee affinché i pescatori di Comacchio possano esercitare l’attività nella zona sanitaria, più conosciuta come zona “C4”, e in altre aree del demanio marittimo della Costa, fino a quando non terminerà l’ emergenza del granchio blu. La richiesta alla Regione, presente il commissario straordinario per il Granchio Blu Enrico Caterino, giunto oggi a Comacchio, parte dal sindaco Pierluigi Negri che in sala consiliare della Residenza Municipale, ha tenuto un incontro in videoconferenza con i vari enti convocati, fra cui i dirigenti della Regione. All’incontro erano presenti in aula i rappresentanti delle cooperative locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Granchio blu, serve una deroga alle concessioni dei pescatori"