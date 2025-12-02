Gran Galà del Calcio svelata la top 11 della Serie A 24-25 | quante sorprese!

A Milano è dato in scena il Gran Galà del Calcio, dove sono stati assegnati tutti i premi della passata stagione di Serie A. Tra conferme e sorprese, la squadra con il maggior numero di rappresentati è l’Inter, con 5 giocatori presenti nella formazione. Gran Galà del Calcio: ecco la top XI della Serie A 20242025. Ecco la lista formazione della Serie A 24-25: Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma). Miglior difensore sinistro: Federico Dimarco (Inter). Migliori difensori centrali: Alessandro Bastoni (Inter) ed Amir Rrahmani (Napoli). Miglior difensore destro: Denzel Dumfries (Inter). Migliori centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli) e Tijjani Reijnders (Milan). 🔗 Leggi su Rompipallone.it

