Gran Galà del Calcio ecco la Top 11 | l’Inter domina la formazione

Gran Galà del Calcio. Si è tenuto con il consueto sfarzo il Gran Galà del Calcio italiano, l’evento che celebra l’eccellenza della passata stagione di Serie A. Nonostante l’emozionante corsa allo scudetto abbia visto trionfare il Napoli guidato da Antonio Conte, la composizione della Top 11 della stagione 202425 rivela un interessante ribaltamento di forze, con l’ Inter che domina la selezione finale. La difesa e l’attacco sono le roccaforti nerazzurre in questa formazione ideale. Il reparto arretrato vede un massiccio schieramento interista con Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco ad occupare le fasce e il centro, affiancando il pilastro del Napoli Campione d’Italia, Amir Rrahmani. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

