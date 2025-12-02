Gran Galà del calcio da Conte miglior allenatore ad Alessandro Deiola | tutti i premi assegnati

Miglior società, miglior presidente con Aurelio De Laurentii s, miglior allenatore con Antonio Conte, oltre ad Amir Rrahmani e Scott McTominay tra i migliori undici del torneo. Il Napoli grande protagonista del Gran Galà del calcio 2025, che si è svolto ieri, 2 dicembre, a Milano nello Spazio Antologico-East End Studios. Una cerimonia dedicata ai migliori momenti e ai protagonisti della Serie A 202425, vinta appunto dal Napoli. Il miglior giocatore è ancora azzurro: Scott McTominay, protagonista con 12 gol in campionato. Ben rappresentata anche l’ Inter, che nella top XI annuale schiera ben cinque giocatori: Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gran Galà del calcio, da Conte miglior allenatore ad Alessandro Deiola: tutti i premi assegnati

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Napoli serata da urlo al Gran Galà del Calcio! ? Gli azzurri fanno incetta di premi e riportano in città un’ondata di orgoglio che si sente forte fino al San Paolo… ops, al Maradona! Il Napoli è stato premiato come miglior club dell’anno, confermando una vo - facebook.com Vai su Facebook

Top 11 del Gran Galà del Calcio a tinte nerazzurre: dominio dell'Inter, solo due giocatori del Napoli campione Vai su X

Gran Galà del calcio, da Conte miglior allenatore ad Alessandro Deiola: tutti i premi assegnati - Napoli club dell'anno, McTominay miglior giocatore e tanti nerazzurri nella Top XI: ecco tutti i premiati al Gran Galà del calcio 2025 ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Gran Galà del calcio: McTominay miglior giocatore, Conte miglior allenatore, Napoli miglior club. Tutti i premi per il 2024-25, da Svilar a Lautaro - East End Studios di Milano, va in scena l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori. Segnala eurosport.it

Gran Galà del calcio, McTominay è il miglior giocatore del 2024-2025, Conte miglior tecnico - Nella top 11 ci sono comunque cinque interisti e due soli giocatori del Napoli campione d’Italia MILANO – Nell’undici migliore dello scorso campionato, votato dagli stessi calciatori, ci sono cinque i ... Scrive repubblica.it

VIDEO + FOTO SLIDE NM - Miglior allenatore, Conte premiato al Gran Galà del Calcio a Milano - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è stato premiato al Gran Galà del Calcio come miglior allenatore della passata stagione. Da napolimagazine.com

Napoli, Conte premiato come miglior allenatore al Gran Galà del Calcio: «Vogliamo difendere lo scudetto» - Il tecnico del Napoli ha vinto il premio come miglior allenatore della scorsa stagione al Gran ... Segnala msn.com

Gran Galà del Calcio, i premi ruolo per ruolo: McTominay MVP, Svilar miglior portiere, Conte allenatore dell'anno - Sono stati assegnati i riconoscimenti dell’Aic al Gran Galà del calcio. Come scrive msn.com