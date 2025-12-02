Graduatorie GPS 2026 quali le novità previste? Rispondiamo ai vostri quesiti

Quando è previsto l’aggiornamento delle GPS 2026-2028? L’aggiornamento delle GPS non avverrà a gennaio, come inizialmente auspicato, ma è stato confermato un anticipo rispetto agli anni precedenti, collocandolo orientativamente tra febbraio e marzo 2026. I sindacati hanno richiesto di non sovrapporre le GPS alla procedura della mobilità dei docenti di ruolo, anch’essa prevista nei primi . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

