Governo e università emiliane lanciano Filosofia per ufficiali | Meloni aveva accusato ateneo di Bologna di barriere ideologiche

Il Governo attiva il corso di Filosofia per gli allievi dell'Accademia Militare di Modena con una rete interforze di atenei emiliano-romagnoli, dopo che l'Università di Bologna ha deciso di non deliberare l'attivazione del percorso triennale esclusivo richiesto dall'Accademia lo scorso ottobre. La ministra di Forza Italia per l'Università Annamaria Bernini ha annunciato via social la soluzione trovata per garantire la formazione filosofica agli ufficiali in addestramento. "A chi pensava di tenervi fuori dall'Università abbiamo risposto con un gruppo interforze di atenei: una rete che garantirà una formazione di qualità, continua e mirata, grazie alla collaborazione di tutte le università dell'Emilia-Romagna", ha dichiarato Bernini.

