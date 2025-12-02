Governo | Conte ' Meloni ha 80% media a suo favore io a Chigi sempre sotto attacco'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Invidio" a Giorgia Meloni "un buon 80% dei media a suo favore. Quando ero a Chigi eravamo continuamente sotto attacco. Adesso invece abbiamo un Presidente del Consiglio che addirittura si vanta con Trump di potersi sottrarre al confronto con i giornalisti, con le conferenze stampa. e di avere tantissimi trombettieri che vanno dappertutto a raccontare la favola che va tutto bene, quella che arriva da Chigi". Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Conte, 'Meloni ha 80% media a suo favore, io a Chigi sempre sotto attacco'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Governo dica un GRAZIE a Giuseppe Conte!!! Il governo esulta per le rate del Pnrr ma attacca sempre chi ottenne gli oltre 200 miliardi che permettono le opere pubbliche che hanno creatosi occupazione arginando la crisi!!! Sarebbe un gesto di onesta intellett - facebook.com Vai su Facebook

Con il Governo Conte oltre 8 miliardi di finanziamenti alla scuola pubblica. Con il Governo Meloni zero euro alla scuola pubblica e regali alle scuole private. Ci batteremo in Parlamento per fermare questo obbrobrio. Vai su X

Governo: Conte, 'Meloni ha 80% media a suo favore, io a Chigi sempre sotto attacco' - "Invidio" a Giorgia Meloni "un buon 80% dei media a suo favore. Riporta lanuovasardegna.it

Giustizia: Conte, 'direttiva Ue per abuso ufficio abolito da Meloni, governo torni su suoi passi' - "Che brutta figura per l'Italia, che fino a qualche tempo fa veniva lodata per la nostra legge Spazzacorrotti. Scrive iltempo.it

Conte attacca Meloni: 'Come si fa a dire che va tutto bene? La gente si arrabbia' - Ospite di 'Dritto e Rovescio', il leader del M5s ha toccato vari temi, attaccando il governo dopo le ultime elezioni regionali ... Si legge su it.blastingnews.com

Conte a Palermo attacca il governo sulla corruzione: 'Meloni non ha nulla da dire?' - Durante una manifestazione a Palermo, Conte attacca Meloni sugli indagati nel centrodestra in Sicilia: 'Corruzione uccide buona politica' ... Riporta it.blastingnews.com

I dribbling di Conte, tra consenso e campo largo. Il rilancio su Atreju: "Meloni si confronti con me" - "Non escludo le primarie", dice l'ex premier, che intanto continua a smarcarsi dal Pd. Segnala ilfoglio.it

Conte attacca Confindustria: "In silenzio da tre anni sul governo. Ora vogliono eleggere un meloniano a capo delle Pmi" - La sfida è tra Lampugnale e Bianchi, vicino a FdI: "Confindustria non ha tutelato gli inter ... Da ilfoglio.it