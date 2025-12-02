Governo blocca proroga aiuti militari all’Ucraina pressing di Salvini sui negoziati di pace

Slitta l’approdo in Cdm del decreto Ucraina. Il governo ha bloccato il provvedimento per prorogare gli invii militari all’Ucraina, dopo le pressioni della Lega e in attesa degli esiti dei nuovi colloqui di pace tra Stati Uniti e Russia. Il provvedimento, che autorizza la cessione di mezzi e materiali bellici a Kiev, è svanito dall’ordine del giorno nel giro di poche ore. La convocazione del pre-Consiglio, inviata alle 9, includeva il punto, cruciale per il supporto a lungo termine a Volodymyr Zelensky. Alle 16, un nuovo avviso lo cancellava. La proroga, in scadenza il 31 dicembre, necessita dell’approvazione governativa per poi passare al vaglio del Parlamento a gennaio, dove la maggioranza si presenta frammentata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

