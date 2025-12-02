Slitta l’approdo in Cdm del decreto Ucraina. Il governo ha bloccato il provvedimento per prorogare gli invii militari all’Ucraina, dopo le pressioni della Lega e in attesa degli esiti dei nuovi colloqui di pace tra Stati Uniti e Russia. Il provvedimento, che autorizza la cessione di mezzi e materiali bellici a Kiev, è svanito dall’ordine del giorno nel giro di poche ore. La convocazione del pre-Consiglio, inviata alle 9, includeva il punto, cruciale per il supporto a lungo termine a Volodymyr Zelensky. Alle 16, un nuovo avviso lo cancellava. La proroga, in scadenza il 31 dicembre, necessita dell’approvazione governativa per poi passare al vaglio del Parlamento a gennaio, dove la maggioranza si presenta frammentata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Governo blocca proroga aiuti militari all'Ucraina, pressing di Salvini sui negoziati di pace