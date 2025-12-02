Governo-Abi la trattativa per un altro contributo da 600 milioni

Milano. Si è arrivati alle trattative notturne tra l'Associazione delle banche italiane (Abi) e il governo Meloni per definire come rinforzare il contributo economico alla manovra.

