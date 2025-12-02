Google aggiorna l’app Registratore dei Pixel modificando la funzione Voce chiara

Tuttoandroid.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Recorder riceve un nuovo aggiornamento che modifica una funzione già presente e rinnova un'elemento dell'interfaccia utente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google aggiorna l8217app registratore dei pixel modificando la funzione voce chiara

© Tuttoandroid.net - Google aggiorna l’app Registratore dei Pixel modificando la funzione “Voce chiara”

Leggi anche questi approfondimenti

google aggiorna l8217app registratoreGoogle aggiorna “Take a Message”, ecco cosa cambierà - Google attualmente non è conosciuto solo per il suo famoso motore di ricerca, ma anche per lo sviluppo di alcuni dispositivi, che nel tempo hanno conquistato l ... tecnoandroid.it scrive

google aggiorna l8217app registratoreGoogle attiva la registrazione delle chiamate sui Pixel: ecco come funziona - Google avvia la distribuzione globale della registrazione delle chiamate sui Pixel, una funzione richiesta da tempo e promessa a partire da Pixel 6. Scrive tecnoandroid.it

Google Pixel: isolamento vocale per l'app Registratore - L'app Registratore dei Google Pixel dovrebbe presto implementare una funzione che migliorerà la qualità dei dialoghi nelle registrazioni. Riporta punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Google Aggiorna L8217app Registratore