Gol più bello Serie A Barella battuto | premio ad un altro italiano

Gol più bello Serie A. La passerella del Gran Galà del Calcio AIC 2025 ha incoronato un gesto tecnico di rara bellezza come il Gol più Bello della Stagione 2024-2025. Il prestigioso riconoscimento è andato ad Alessandro Deiola del Cagliari per la rete spettacolare messa a segno contro il Venezia lo scorso 18 maggio. Il gol di Deiola ha riscosso un eccezionale successo popolare, ottenendo oltre 30.000 preferenze da parte dei votanti, a testimonianza della sua memorabilità. Questo trionfo segna un cambio della guardia, con Deiola che idealmente raccoglie lo scettro detenuto in precedenza da un nerazzurro, Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Argomenti simili trattati di recente

È di Alessandro Deiola il gol più bello della Serie A 2024/25. Il centrocampista rossoblù è stato premiato questa sera a Milano al “Gran Galà del Calcio” – l’evento organizzato annualmente dall’Associazione Italiana Calciatori – per il tiro all’Unipol Domus contr - facebook.com Vai su Facebook

Il gol di Alessandro Deiola è il più bello - Nell’albo d’oro figurano Francesco Totti, Fabio Quagliarella, Theo Hernández, Zlatan Ibrahimović, ... Riporta lanuovasardegna.it

E' di Deiola il gol più bello dell'anno in Serie A - Al club partenopeo va il premio come migliore club della passata stagione, ad Antonio Conte quello di miglior tecnic ... Scrive ansa.it

Napoli trionfa al Gran Galà del Calcio AIC. Ma il gol dell’anno è di Deiola: un capolavoro in 13 passaggi. Eccolo - È il Napoli, come era facilmente prevedibile, a trionfare al Gran Galà del Calcio AIC. Riporta sport.tiscali.it

VIDEO - Serie A 2024/25, il Gran Galà del Calcio vota il gol più bello: c'è anche Soule - L'argentino, con la splendida punizione che decise la partita di febbraio contro il Parma, è tra i candidati per il miglior gol dello scorso campionato ... Segnala ilromanista.eu