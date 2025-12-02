GOL Campania la denuncia | Così non può andare avanti

Il Movimento Libero e Autonomo prende posizione dopo le rivelazioni di Quarta Repubblica e chiede un intervento immediato sulle criticità del sistema formativo. Il caso GOL Campania è tornato al centro dell’attenzione pubblica dopo il servizio mandato in onda su Quarta Repubblica, che ha sollevato interrogativi sulla gestione dei rapporti tra enti formativi e funzionari pubblici. In particolare, il riferimento a contributi economici e dinamiche di “obbligo di gratitudine” ha generato un diffuso malcontento nel settore, già provato da anni di ritardi, procedure complesse e un clima amministrativo percepito come opaco. 🔗 Leggi su Parlami.eu

