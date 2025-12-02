God of War | Prime Video ha ordinato due stagioni

La serie live-action ispirata alla serie di videogiochi God of War continua a macinare aggiornamenti interessanti in vista dell’avvio della produzione. Annunciata nel 2022, la pre-produzione di God of War si è mossa a piccoli passi fino all’ottobre del 2024, quando è stato annunciato Ronald D. Moore come showrunner, produttore e sceneggiatore; da allora è partita una sorta di revisione creativa che ha portato quest’oggi all’annuncio ufficiale: la serie potrà contare su due stagioni già confermate da Amazon. Ma non è tutto.. Deadline questa mattina ha riferito che il vincitore di un Emmy “ Frederick EO Toye ” (Shogun, The Boys) è stato scelto come regista dei primi due episodi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - God of War | Prime Video ha ordinato due stagioni

