Gli Zen Circus il Male e la merce | Il futuro forse ci vuole morti Ma noi siamo allegramente fatalisti

Non occorre certo scomodare Hegel per ricordarsi che il male è il motore della storia. Pure gli Zen Circus ne parlano dietro la copertina fucsia, formato un po’ Barbie, del loro ultimo album, uscito lo scorso settembre nell’attesa di riportarli sui palcoscenici del rock col tour atteso domani sera all’ Alcatraz. "Come era accaduto nel 2009 con ‘Andate tutti affanculo’ e nel 2016 con ‘La Terza guerra mondiale’, pure ‘ Il male ’ è nato da un’urgenza, quella di raccontare il mondo così come lo viviamo al momento" racconta Andrea Appino, titolare del gruppo in cui è affiancato oggi da Massimiliano “Ufo” Schiavelli e da Gian Paolo “Karim Qqru” Cruccu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli Zen Circus, il “Male“ e la merce: "Il futuro forse ci vuole morti.... Ma noi siamo allegramente fatalisti"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nell'intervista su #cooperazione The Zen Circus raccontano il nuovo album "Il Male" Mercoledì 3 dicembre concerto SOLD OUT all' Alcatraz - Milano. Ufficio Stampa e Promozione Big Time con Carosello Records Locusta Booking - facebook.com Vai su Facebook

Gli Zen Circus, il “Male“ e la merce: "Il futuro forse ci vuole morti.... Ma noi siamo allegramente fatalisti" - E il popolo dei fan li attende domani sera all’Alcatraz: "Se il dolore è un momento, pure la vita lo è". Come scrive ilgiorno.it

Zen Circus, al via il tour di presentazione del nuovo album "Il Male" - Al via il tour di presentazione de "Il Male", il nuovo album dei Zen Circus pubblicato lo scorso 26 settembre, tour che sta registrando i primi sold out. Lo riporta ondarock.it

Rabbia, ballate e combat-pop, gli Zen Circus all'Alcatraz cantano "il male" - Hanno pubblicato un disco che si intitola “Il male” e sono partiti in tour per farlo conoscere. Segnala leggo.it

The Zen Circus Il male 2025 - Cantautoriale, Rock, Punk - Il male è un disco dove ogni suono si abbatte in cerca lo scontro, come naturale reazione a un presente disturbante e a un futuro che sembra pure peggio. Come scrive rockit.it

The Zen Circus al via il tour di presentazione del nuovo album “Il Male” - In arrivo il tour di presentazione de IL MALE, il nuovo album dei THE ZEN CIRCUS, pubblicato lo scorso 26 settembre per Carosello Records, che, o ... Scrive fourzine.it

I Zen Circus presentano “Il Male”: nuovo album e instore a Pisa - Il disco esce il 26 settembre per Carosello Records; lunedì 29 l’appuntamento alla Feltrinelli di Corso Italia, in attesa del tour nei club italiani a novembre e dicembre Pisa, giovedì 25 settembre ... Riporta lanazione.it