Gli uomini hanno un problema con la salute l'urologo | Fate l'autopalpazione dei testicoli

Anche se quello alla prostata è il tumore maschile più diffuso in Italia, gli uomini faticano ancora a occuparsi della loro salute andrologica. Le radici di questo tabù sono prima di tutto culturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

