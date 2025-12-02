Gli ufficiali filosofi non fanno paura quanto l’ottusità
Un tempo era normale che i filosofi andassero in guerra – Socrate, Platone, Marco Aurelio –: non necessariamente i pensatori, in quanto allenati al pensiero critico, erano in automatico dei pacifisti. Anzi, prendete la filosofa Simone Weil, pacifista convinta, fu miliziana anarchica nella Guerra di Spagna. Insomma, filosofia e armi possono andare benissimo d’accordo – . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
