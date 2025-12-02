Gli studenti tedeschi si mobilitano contro la leva volontaria | venerdì scioperano in più di 60 città

La nuova riforma dell’ esercito nazionale tedesco annunciata dall’esecutivo non piace agli studenti, che venerdì scenderanno in piazza in oltre 60 città del Paese per manifestare la loro contrarietà. Il governo del compromesso tra Spd e Cdu ha deciso di rendere “più attraente” il servizio militare volontario, introducendo un questionario da compilare obbligatoriamente per i 18enni di sesso maschile e l’eventualità di attivare la coercizione obbligatoria (forse su estrazione casuale) se non si raggiungesse l’alto numero di volontari previsto, previo voto parlamentare. Idea che sembra essere condivisa anche dal ministro Crosetto e dal governo francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli studenti tedeschi si mobilitano contro la leva “volontaria”: venerdì scioperano in più di 60 città

Migliaia di studenti tedeschi si preparano allo Schulstreik, lo sciopero studentesco organizzato per venerdì, in parallelo al voto del Bundestag sulla nuova legge che reintroduce il servizio militare. Manifestazioni sono attese a Berlino, Potsdam, Cottbus e in nu

Sciopero degli studenti tedeschi contro la leva No al ritorno del servizio militare, «sono le nostre vite» Sebastiano Canetta

