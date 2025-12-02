La richiesta della sposa, il litigio con i parenti e le minacce di chiamare la polizia. Il racconto dell’utente su Reddit riguarda le nozze della cugina. In occasione del ricevimento di matrimonio, gli sposi avevano chiesto agli invitati di lasciare a casa i bambini. La coppia, infatti, stava cercando di rispettare un budget limitato e aveva deciso di organizzare una festa tra pochi adulti, senza bimbi né accompagnatori. Inoltre, il locale in cui si svolgeva il rinfresco non consentiva l’ingresso ai minori di 21 anni. Per far sì che tutte le regole fossero rispettate, la sposa ha chiesto alla cugina di fare da buttafuori davanti al locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli sposi avevano detto di non portare bambini ma molti si sono presentati con i figli ed è scoppiato il caos. Sembrava un circo, voleva chiamare la polizia”: il racconto del matrimonio da incubo