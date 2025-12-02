«Il nostro compito è fare tutto il possibile per sostenere la vittima e non premiare l’aggressore». Le parole dell’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, aiutano a riportare sui giusti binari il dibattito politico su un eventuale piano di pace per l’Ucraina. Perché il progetto presentato inizialmente dall’amministrazione Trump era irricevibile, la controproposta europea non è stata presa troppo sul serio, e anche l’ultimo vertice di domenica in Florida tra la delegazione Ucraina e lo staff del Segretario di Stato Marco Rubio è stato quanto meno interlocutorio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Gli sforzi europei per aiutare l'Ucraina, e l'ostacolo russo alla pace