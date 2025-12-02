Gli scatti del telefono creato per la fotografia di strada | la prova di Realme GT 8 Pro

Realme ha lanciato il suo nuovo flagship: Realme GT 8 Pro. Il modulo fotografico sul back è customizzabile. Si può cambiare il bumper che protegge le camere. Le lenti e gli algoritmi per gestire le immagini sono create in collaborazione con Ricoh. 🔗 Leggi su Fanpage.it

