Gli ingressi dell’ aeroporto di Genova sono stati bloccati dagli operai dell’ ex Ilva, insieme a quelli di Ansaldo Energia e Fincantieri. “Lanciamo un messaggio al governo, contro le chiacchiere”, ha detto il sindacalista della Fiom Armando Palumbo durante il corteo che ha paralizzato buona parte della città. I lavoratori hanno pizzato davanti alle porte una pala meccanica, bloccando così l’ingresso dell’area partenze. “Il lavoro, a partire da Ilva, deve arrivare a Genova – ha aggiunto – Non andare via”. Dopo l’assemblea alle 9, i lavoratori sono partiti in corteo lungo le strade del Ponente: la strada Guido Rossa in direzione levante è chiusa da tutti gli ingressi e poi i lavoratori hanno raggiunto piazza Massena e hanno proseguito verso lo scalo che hanno occupato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli operai dell’Ilva bloccano l’aeroporto di Genova. De Palma: “Meloni deve dare una risposta urgente”