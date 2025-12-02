Gli operai dell’Ilva bloccano l’aeroporto di Genova De Palma | Meloni deve dare una risposta urgente
Gli ingressi dell’ aeroporto di Genova sono stati bloccati dagli operai dell’ ex Ilva, insieme a quelli di Ansaldo Energia e Fincantieri. “Lanciamo un messaggio al governo, contro le chiacchiere”, ha detto il sindacalista della Fiom Armando Palumbo durante il corteo che ha paralizzato buona parte della città. I lavoratori hanno pizzato davanti alle porte una pala meccanica, bloccando così l’ingresso dell’area partenze. “Il lavoro, a partire da Ilva, deve arrivare a Genova – ha aggiunto – Non andare via”. Dopo l’assemblea alle 9, i lavoratori sono partiti in corteo lungo le strade del Ponente: la strada Guido Rossa in direzione levante è chiusa da tutti gli ingressi e poi i lavoratori hanno raggiunto piazza Massena e hanno proseguito verso lo scalo che hanno occupato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. “Se fanno chiudere le lavorazioni di Cornigliano dovranno sfollarci con le ruspe”, avvertono i lavoratori - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X