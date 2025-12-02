Gli imperdibili Asia Orientale Art Nouveau e Déco | tutte le visite guidate al Mic

Ravennatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prendono il via questo fine settimana al Mic di Faenza le visite guidate gratuite dedicate ai capolavori e alle novità delle collezioni del museo. Gli appuntamenti si ripeteranno ogni domenica fino al 25 gennaio 2026, sempre alle 16.La prima visita del mese, domenica 7 dicembre, è dedicata a “Gli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

