Gli auguri di Natale con una degustazione gratis del panettone di Cannavacciuolo

Torna l'appuntamento natalizio con lo chef Antonino Cannavacciuolo all'outlet di Vicolungo. Giovedì 11 dicembre, alle 17, lo chef accoglierà i visitatori dell’outlet presso il suo punto “Antonino, il banco” per assaggiare insieme i panettoni artigianali creati dal Cannavacciuolo Lab e disponibili. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

