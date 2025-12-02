Gli Ars Nova Napoli in tour tra Germania ed Emirati Arabi | la musica mediterranea celebra i 2500 anni di Napoli

Dopo le tappe internazionali in Inghilterra, India, Bulgaria, Libia e Malta, gli Ars Nova Napoli – tra i progetti più attivi e originali della scena nu-folk italiana – entrano nella terza fase del loro percorso oltreconfine con il “Neapolis 2500 Tour”. Un progetto che unisce musica e diplomazia culturale, nato per raccontare al mondo una Napoli autentica e cosmopolita in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della città. Il tour gode del supporto e del finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del progetto Napoli MUSA, e si conferma come una missione culturale che porta la tradizione napoletana e mediterranea dentro una narrazione contemporanea, fatta di contaminazioni, ritmo e comunità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

