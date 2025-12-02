Gli anni Ottanta ossia quando il Natale non era Natale senza le pubblicità
La fiammella della candela trema nel buio, altre ne appaiono poco più in là, e poi il volto sorridente di una ragazza, e tanti, tanti altri ragazzi che cantano, candele in mano, disegnando un grande albero di Natale sul fianco di una collina. La musica? Indimenticabile quanto il testo: «Vorrei cantare insieme a voi in magica armonia, auguri Coca-Cola e poi un coro in armonia». Non negate, lo avete letto cantandolo. Perché è un classico, da annoverare tra le melodie di Natale né più né meno che Jingle Bells o Astro del ciel. La pubblicità della Coca-Cola è andata in onda per la prima volta in Italia nel 1983 (il look innegabilmente anni Settanta e un po’ figli dei fiori dei ragazzi è dovuto al fatto che lo spot girava in America già da tempo, slegato dal Natale), e ha continuato a entrare nelle nostre case per le feste lungo una decina d’anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondisci con queste news
Ritrovato un formulario di Gregorio XVI smarrito negli anni Ottanta - facebook.com Vai su Facebook
Al Teatro Duse i grandi classici di Natale e il gala di Capodanno in stile anni Ottanta - Sul palco anche Joe Bastianich, Malika Ayane, I Legnanesi, Luca Barbarossa e ‘Lo Schiaccianoci’ dell’International Classical Ballet ... Si legge su msn.com
Flashdance, un musical da anni Ottanta - Si sono impegnati nella demolizione sociologi, attivisti politici, nostalgici degli anni Settanta e snob assortiti ma non ce l'hanno fatta: gli anni Ottanta restano popolari, amati, quasi utopici per ... Segnala ilgiornale.it
#Per approfondire: i formidabili anni Ottanta - ” cantava al Festival di Sanremo del 1989 Raf, uno degli idoli dei giovani di quegli anni. Da unionesarda.it
Serata anni Ottanta nel borgo medievale. Un tuffo nelle hit - ZAVATTARELLO (Pavia) L’Oltrepò Pavese si prepara a rivivere la magia degli anni Ottanta con un evento che promette di far ballare tutti sotto le stelle. Come scrive ilgiorno.it
Flashdance, icona anni Ottanta, rivive a teatro: il musical in scena a Milano - Dal 9 ottobre al Teatro Nazionale va in scena “What a Feeling – Flashdance”, il musical tratto dal film cult degli Anni Ottanta, tra musica, energia e libertà Nel 1982, ai provini per quello che ... panorama.it scrive
Anni Ottanta, quando tutti volevano essere «vincenti» e non «perdenti» - Riscopro il mio e nostro passato leggendo il libro di Marco Gervasoni Storia d'Italia degli anni Ottanta. Come scrive avvenire.it