La fiammella della candela trema nel buio, altre ne appaiono poco più in là, e poi il volto sorridente di una ragazza, e tanti, tanti altri ragazzi che cantano, candele in mano, disegnando un grande albero di Natale sul fianco di una collina. La musica? Indimenticabile quanto il testo: «Vorrei cantare insieme a voi in magica armonia, auguri Coca-Cola e poi un coro in armonia». Non negate, lo avete letto cantandolo. Perché è un classico, da annoverare tra le melodie di Natale né più né meno che Jingle Bells o Astro del ciel. La pubblicità della Coca-Cola è andata in onda per la prima volta in Italia nel 1983 (il look innegabilmente anni Settanta e un po’ figli dei fiori dei ragazzi è dovuto al fatto che lo spot girava in America già da tempo, slegato dal Natale), e ha continuato a entrare nelle nostre case per le feste lungo una decina d’anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli anni Ottanta, ossia quando il Natale non era Natale senza le pubblicità